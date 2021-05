Vriend omgekomen Eva Veerman op verdenking van doodslag in gevangenisziekenhuis

De 28-jarige vrouw werd zondag, met haar gewonde vriend, dood in haar woning aan Het Top in Volendam aangetroffen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Volgens bekenden en familieleden (namen bekend bij de redactie) van het stel zou het drama te maken hebben met relatieproblemen.

Over de aard van de verwondingen van de verdachte worden geen nadere mededelingen gedaan. Wél laat de rechtbank weten dat de man zich momenteel in het gevangenisziekenhuis bevindt. Er werd onder meer onderzocht of de verdachte voorafgaand aan het mogelijke misdrijf onder invloed was van drugs.

Het overlijden van de populaire en sportieve Eva Veerman veroorzaakte een grote schokgolf in het dorp Volendam. Zij wordt volgende week in haar woonplaats begraven.