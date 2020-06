Kans op hittegolf: tropische temperaturen van ruim 30 graden verwacht

Dat voorspelt weerbureau Weeronline. Al is het weer het komende weekend nog wisselvallig met af en toe kans op een bui, de temperatuur gaat zaterdag omhoog naar 18-23 graden op zaterdag en 20-23 graden op zondag. Na het weekend draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en wordt flink warmere lucht aangevoerd.

Vanaf dinsdag gaat de zon volop schijnen en schiet het kwik omhoog. Dinsdag liggen de maximum temperaturen van noordwest naar zuidoost tussen 23 en 29 graden.

Woensdag kans op een hittegolf

Vanaf woensdag wordt het dan nog wat warmer en stijgt de temperatuur in het oosten, zuidoosten en zuiden naar tropische waarden van ruim 30 graden. Lokaal kan het zelfs oplopen tot 32 graden. Ook in de rest van het land is het zonnig en heet en liggen de temperaturen op een zomers niveau van 25 graden en meer. De maxima liggen veelal tussen 27 en 29 graden.

De kans op een regionale hittegolf is momenteel 50 procent. In Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek is de meeste kans op een hittegolf.