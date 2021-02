Peiling onder Amsterdammers: GL en D66 leveren flink in

De Hond onderzocht afgelopen weekeinde het stemgedrag van Amsterdammers en legde die in relatie met de landelijke peiling.

Hoofdconclusie is dat de hoofdstedelijke coalitiepartijen GL, D66 en SP in Amsterdam fors verliezen. „Wat de situatie in Amsterdam bijzonder maakt is dat GL en D66 fors verliezen en relatief gezien in Amsterdam veel groter zijn dan in heel Nederland”, zegt De Hond.

PvdA profiteert

„In 2017 hadden GL en D66 samen 39% in Amsterdam, terwijl dat percentage in heel Nederland rond de 20% lag. Het verlies van die twee partijen is in Amsterdam dus ook duidelijk groter dan in heel Nederland. Dat bevoordeelt de PvdA, die in Amsterdam ook meer zal gaan winnen dan gemiddeld in Nederland.”

Opvallend is ook dat de traditioneel ’rode hoofdstad’ tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 17 maart wel eens blauw zou kunnen kleuren.

De VVD zou volgens het onderzoek van De Hond als grootste partij uit de bus komen. Het percentage stemmers op die partij is in het overzicht sinds 2017 stabiel. In de gemeenteraad bestuurt de VVD niet mee, maar is zij de grootste oppositiepartij.

De opiniepeiler zegt dat vooral nog zal opvallen dat in Amsterdam nieuwe partijen zoals JA21, Bij1 en Volt ook goed zullen gaan scoren. „Relatief gezien ook beter dan in heel Nederland”, aldus De Hond. Hoeveel stemmen dat zullen worden is nog onduidelijk. „Je kunt hooguit vermelden dat onder het kopje ’Rest’ vooral JA21, BIJ1 en Volt worden gezien.”

Denk daalt

Daarnaast is ook af te leiden dat de PvdD bij Amsterdamse kiezers in de lift zit, evenals FvD. Te zien is dat de PVV in Amsterdam iets minder stemmen mag verwachten, terwijl het CDA en CU weer op iets meer stemmen van kiezers mogen rekenen. 50Plus lijkt volgens De Hond minder stemmen te gaan tellen, evenals Denk.