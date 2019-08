Avondje achter de schermen bij datingdoolhof vol nepprofielen

Rico* (52) woont in Zuidoost-Azië. Als het in Nederland nacht is, zit hij heerlijk in de zon. Daar tikt hij op zijn laptop berichten aan vooral Nederlandse en Belgische mannen. Hij doet zich voor als jonge vrouw van 19, gescheiden moeder van 43 of rijpe vrouw van 61. „Ik begon ermee voor de grap, ik was benieuwd of ze echt zouden betalen. Dat lukte: de eerste week verdiende ik 1100 euro.”

De Nederlander bediende met zijn werk de vaak naïeve landgenoten die wilden chatten met een leuke meid. Een spel waar Rico steeds beter in werd. „Soms zat ik als verschillende vrouwen met dezelfde man te chatten. Zo’n site houdt logs bij, een soort dagboek. Dan vroeg ik of iemands dochter al is afgestudeerd bijvoorbeeld.”

Snel over seks beginnen? Slecht idee. „Als-ie klaarkomt, is die man weg. Dat is zonde.” En als iemand wilde afspreken, hield Rico de boot af. „Dan zei ik dat ik daar niet klaar voor was, bijvoorbeeld.”

Na een tijdje had Rico zijn werkzaamheden zo geprofessionaliseerd, dat hij 2000 euro per week kon verdienen. Een vermogen in dit deel van de wereld. „Ik gebruik spraaksoftware van Nuance, want typen gaat te langzaam. Die heb ik alle vieze woorden geleerd en nu gaat het prima. Ook heb ik een Excelbestand met 500 standaardberichten, die ik knip en plak.”

"’Soms zat ik als verschillende vrouwen met dezelfde man te kletsen’"

Speeldoosje

Voorbeelden van die zinnen? „Mijn speeldoosje is goed opgewonden vannacht maar ik heb het nog niet laten afspelen. Ik denk dat dat straks gaat gebeuren tijdens het toiletbezoek, daar zou jij wel bij willen zijn denk ik?” Of: „Ik wil wel een keer naar jou toekomen om de beest met jou uit te hangen. Wat vind je daarvan, moet ik een afspraak maken of kan ik nu meteen komen, dat jij me opwacht?”

Terwijl het in werkelijkheid nooit tot dates kan komen met de fictieve profielen van dames als hetemagda58 en megan_xx.

Om te kijken hoe het werkt, maken we zelf profielen aan op vijf verschillende websites. Nadat we onze leeftijd, woonplaats en seksuele voorkeuren hebben ingevuld, kunnen we aan de slag. Op zoek naar een leuke date. Want op de homepage van kletsmetmij.nl jubelt Anne-Mieke immers dat ze ’al een aantal dates heeft gehad met leuke mannen’. Theoretisch mogelijk: als we twee profielen aanmaken, kunnen we elkaar vinden en telefoonnummers uitwisselen. Maar als de twee gratis berichtjes op zijn, moeten we wél onze portemonnee trekken om door te praten via deze site.

En ook hier is het leeuwendeel van de profielen nep, blijkt uit de kleine letters. Gebruikers moeten voor ze op de site komen algemene voorwaarden accepteren, waarin staat dat er met ’entertainmentprofielen’ kan worden gesproken, en dat fysiek afspreken niet mogelijk is. Maar eenmaal weggeklikt, worden profielen beloofd van ’leuke mensen, op zoek naar leuke contacten’.

"’Het voelde niet fair. Je laat iemand bewust verliefd worden’"

„We doen voldoende om gebruikers te laten weten dat het niet echt is. Mensen willen betalen voor een illusie. Dat je dat persoonlijk niet koosjer vindt, daar kan ik niet zoveel mee”, zegt de eigenaar van het bedrijf achter de site, Chat Solutions BV. Die wil niet op inhoudelijke vragen ingaan. „We zitten niet zo te wachten op media-aandacht.”

Op Flirter.nl kopen we wat credits en chatten met Lizele en Belinda. Zodra we aansturen op een concrete afspraak, verleggen ze slim de aandacht. Beiden geven toe dat ze een chatoperator zijn als we het vragen. Als wij dan zeggen voor een medium te werken, zegt Lizele dat ze wel eens seks zou willen met een journalist. „Dat lijkt me wel spannend.”

Veilig

Opvallend is dat we op Flirter.nl elkaar niet eens kunnen vinden als we een profiel aanmaken. We kunnen dus niet chatten met echte mensen, maar alleen met chatoperators. Op postcodeflirten.nl vinden we elkaar wel, maar komt daar het gestuurde bericht nooit aan. Het bedrijf achter deze sites, Trafficshare BV, reageerde niet. En als we ons voorstellen als journalisten doen chatoperators alsof hun neus bloedt. „Ik mail liever niet. Ik geef mijn geld uit op deze site omdat ik me hier veilig voel. Als je op zoek bent naar iets echts met mij, leer ik je graag beter kennen”, laat ’Hardguy’ bijvoorbeeld weten.

Dus nemen we zelf de proef op de som en solliciteren bij Chat Solutions BV. Na het invullen van antwoorden op fictieve chatberichten mogen we solliciteren, via Skype. We krijgen een paar screenshots van het chatprogramma en mogen beginnen.

Tijdens het solliciteren chatten we op sites als kletsmetmij.nl en 50tintenliefde.nl meestal als Nederlandse vrouw, tussen de 25 en 60. Een enkele keer zijn we een jonge homoseksuele man. In de berichten probeert de ’player’, zoals de chatoperators hun profielen noemen, telkens de klant over te halen tot een ontmoeting. Maar zodra het concreet wordt, kunnen ook wij nooit een afspraakje maken. Daarnaast wordt veel en expliciet over seks gepraat. Als chatoperator moet je hier tegen kunnen, en in mee kunnen gaan.

Derk* (30) had daar moeite mee, erkent hij. Ook hij werkte als chatoperator, maar stopte. „Het voelde niet fair. Je laat iemand bewust verliefd worden”, vertelt Derk. Natuurlijk ging een deel van de chat over erotiek. Maar soms werden de gesprekken ongekend persoonlijk. „Op een gegeven moment vertelde iemand me dat hij een ziek kindje had en daarmee naar het ziekenhuis moest.”

Verboden

Hij vindt achteraf bezien dat de praktijken van de sites verboden moeten worden. „Het is niet illegaal, maar dat zou het wel moeten zijn.”

Derk kreeg gemiddeld 12 cent per bericht. Wij krijgen tijdens onze sollicitatie ongeveer hetzelfde. In anderhalf uur werken we zeker honderd berichten weg. Is een gebruiker actief (reageert hij op elk bericht), dan krijg je 15 eurocent per bericht, als hij niet actief is, krijg je 10 cent. En dat terwijl we als gebruiker elf credits - een bericht is één credit - kopen voor 13 euro.

Vandaar ook dat Rico vermoedt dat de eigenaren van de sites lachen om de ACM-boete. Hij schat dat de eigenaren minstens een ton per dag verdienen. Maar hoewel hij telefonisch wel eens sprak met zijn baas, zag hij die nooit. Alles liep via internet, digitale betalingssystemen en Skype.

De verslaggever is druk op zoek naar een leuke date. Maar de site staat vol verzonnen profielen van niet bestaande vrouwen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

"’Het voelde niet fair. Je laat iemand bewust verliefd worden’"

Ook wij krijgen als sollicitant geen eigenaren te zien. Maar we worden wel aangenomen. Makkelijk en zonder vragen. Een kopie van de id-kaart, om aan te tonen dat we boven de 18 zijn, en een kopie van de bankpas zijn genoeg. „Wil je per week of per maand worden betaald?” En vervolgens kunnen ook wij aan de slag als een hetemagda58.

Foto’s

Die profielen, daar weet Rico meer van. „Ik kon ook geld verdienen door foto’s te zoeken. Nooit op Nederlandse en Belgische sites, ook niet op Facebook. Ik zocht vooral op Amerikaanse websites, maar dan moet je oppassen dat er geen Amerikaanse stopcontacten of typisch Amerikaanse houten huizen op staan. Als ik de foto 12 graden draaide en spiegelde, was hij niet meer te vinden via Google Image Search.”

Dankzij een aantal jaren chatten heeft Rico het inmiddels goed voor elkaar.

Van het geld dat hij heeft verdiend, heeft hij een goedlopend horecabedrijf opgezet. Chatten doet hij nog maar af en toe.

Wroeging over het feit dat hij zoveel mannen voor het lapje heeft gehouden voelt Rico niet. „Sommige mannen hadden wel 150.000 berichten gestuurd, dat kon ik zien. En sommigen hadden ’mijn’ foto uitgeprint op het nachtkastje staan. Maar ja, ze hebben een leuke tijd met me gehad, en soms hadden ze niemand anders om mee te praten. Ik hielp ze ook wel met problemen.”

* Gefingeerde naam

ACM stelt grenzen

Mág dit allemaal, mannen misleiden met nepprofielen? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trok vorige week een streep. Het bedrijf The Right Link - dat sites runde als echtemeisjes.nl en lekkerenrijp.nl - moet gebruikers 9 miljoen euro terugbetalen. Dat hebben zij uitgegeven aan zogenoemde credits om te kunnen chatten met vrouwen waarvan zij dachten dat ze echt bestonden.

De ACM heeft met The Right Link afspraken gemaakt die als norm moeten dienen voor vergelijkbare bedrijven. Een site moet duidelijk aangeven dat er gebruik wordt gemaakt van nepprofielen - en niet op pagina 18 in de algemene voorwaarden. Bij elk profiel moet een icoontje komen of het nep of echt is. Chatoperators moeten desgevraagd eerlijk antwoorden dat zij niet de persoon op de foto zijn. En als zij het idee hebben dat de klant dit wel gelooft, moeten ze waarschuwen. Ook een gebruiker die meer dan 1000 euro in een maand uitgeeft, moet een waarschuwing krijgen, schrijft de ACM voor.

Hoeveel van dit soort websites er zijn, is onduidelijk. Het gaat in ieder geval om tientallen, zo niet honderden in Nederland. De ACM kan ook niet zeggen hoeveel bedrijven zich bezighouden met betaalde chats. De Fraudehelpdesk houdt zich niet met deze websites bezig, omdat het feitelijk niet om fraude gaat als in de kleine lettertjes staat dat de profielen nep kunnen zijn.