Politie vreest: vermiste Émile (2) mogelijk in aanraking gekomen met landbouwmachine

Dat meldt het Duitse Bild. Officier van Justitie Rémy Avon vertelde maandag dat het onderzoek wordt gestart om „oorzaken van de zorgwekkende verdwijning te onderzoeken.” Sommige scenario’s, zoals een aanval van een roofvogel of wolf, zijn al uitgesloten. Ook zijn er in totaal 20 huizen doorzocht, maar daar is niets gevonden.

Nu onderzoekt de politie het scenario waarin Émile in aanraking zou zijn gekomen met een landbouwmachine. Een boer uit het dorpje Le Vernet, waar de zoektocht plaatsvindt, vertelde aan BFMTV dat het geen onlogisch scenario zou zijn. „Soms vinden we herten. De kleine kan in het hoge gras zijn beland en geraakt zijn door een landbouwmachine. Dat zou verschrikkelijk zijn.”

Uiterst nauwkeurige metaaldetector

De politie gebruikt voor het onderzoek een uiterst gevoelige metaaldetector. Het apparaat, dat doorgaans door het leger wordt ingezet, is zo nauwkeurig dat het zelfs een metalen knop van 3 centimeter groot kan vinden.

Bewoners van het bergdorpje vrezen dat de 2-jarige Émile pas in het najaar gevonden wordt. Dat heeft volgens hen alles te maken met het feit dat de boeren hun dieren nu voeren met het hooi dat onlangs geoogst is.