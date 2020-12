RIVM: 9880 nieuwe coronagevallen, minder dan weekgemiddelde

Het is niet bekend of de daling komt doordat er daadwerkelijk minder coronagevallen zijn, of dat bijvoorbeeld de GGD’en vrijdag minder mensen aan het werk hadden op eerste kerstdag. De meeste nu gemelde positieve tests zijn vermoedelijk van mensen die zich in de dagen voor kerst hebben laten testen. De mensen die op eerste kerstdag zijn getest op besmetting, horen uiterlijk begin volgende week de uitslag.

Regionale cijfers

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 315 besmettingen aan het licht. Verder testten 303 Rotterdammers en 278 mensen uit Den Haag positief, evenals 159 mensen uit Tilburg en 136 inwoners van de gemeente Utrecht.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 77.000 mensen positief getest. De week ervoor kwamen er meer dan 73.000 gevallen bij en nog een week eerder ruim 53.000.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 49. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. De afgelopen dagen lag het aantal sterfgevallen rond de honderd.

Het officiële aantal besmettingen in Nederland is nu opgelopen tot boven de 750.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 753.911 mensen positief getest. Van bijna 11.000 mensen is bekend dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen vermoedelijk hoger.