Taiwanese minister treedt af om gasexplosies

De ontploffingen in de op een na grootste stad van Taiwan werden veroorzaakt door lekken in een ondergrondse gaspijpleiding. Op verscheidene plaatsen in de wijk Qianzhen brak brand uit. Auto's vlogen door de kracht van de ontploffingen de lucht in. In totaal raakten 267 mensen gewond.

