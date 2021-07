LIVE | EMA keurt Moderna vaccin goed voor tieners

15.27 - EMA keurt Moderna goed voor tieners

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA keurt het gebruik van het coronavaccin van Moderna voor tieners in Europa goed. Moderna had gevraagd of het middel, dat al wordt toegediend aan volwassenen, ook kan worden toegediend aan 12- tot 17-jarigen.

Nu het oordeel van het in Amsterdam gevestigde EMA bekend is, is het aan de Europese Commissie om groen licht te geven voor het inenten van tieners met het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, zoals Nederland, om te beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is al eerder goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Ook Nederlandse tieners kunnen zich allemaal sinds een paar weken melden voor vaccinatie ermee.

Het gebruik van het Moderna-vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jaar zal hetzelfde zijn als bij mensen van 18 jaar en ouder, zegt EMA. Het wordt toegediend als twee injecties in de spieren van de bovenarm, met een tussenpoos van vier weken.

De effecten zijn onderzocht in een onderzoek onder 3732 kinderen van 12 tot 17 jaar. De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen zijn net als bij ouderen pijn en zwelling op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vergrote lymfeklieren, koude rillingen, misselijkheid, overgeven en koorts. „Deze effecten zijn gewoonlijk licht of matig en verbeteren binnen enkele dagen na de vaccinatie”, aldus EMA.

De voordelen wegen volgens het bureau ook op bij kinderen op tegen de risico's, "vooral bij kinderen met aandoeningen die het risico op zware ziekte door corona verhogen".

13.34 - Politie Slowakije zet traangas in bij protest tegen coronapas

De politie in Slowakije heeft traangas ingezet bij een uit de hand gelopen protest tegen het plan om in eigen land coronapassen te gebruiken. De honderden tegenstanders proberen het parlementsgebied in Bratislava te bestormen. Volgens het Slowaakse persbureau TASR is één agent gewond geraakt.

De betogers waren bijeengekomen om hun ongenoegen te uiten over het voorgestelde gebruik van de Europese coronapas in eigen land. Deze toont aan dat iemand is gevaccineerd, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. De regering wil dat gevaccineerden de pas als alternatief kunnen gebruiken voor het bezoeken van locaties waarvoor nu een negatieve PCR-testuitslag verplicht is.

De regering van premier Eduard Heger hoopt de vaccinatiebereidheid in Slowakije te verhogen door ook eigen in land gebruik te maken van coronapassen. Eerder werd een loterij gestart met prijzen tot 2 miljoen euro voor gevaccineerden. Ook krijgen Slowaken geld als ze anderen overtuigen zich volledig te vaccineren. In het land met 5,5 miljoen inwoners zijn ruim 1,9 miljoen mensen volledig ingeënt.

Ook in andere Europese landen wordt gedemonstreerd tegen de invoering van zo'n 'coronapas', waarmee mensen onder meer kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Die staat in Frankrijk bekend als de 'gezondheidspas' en heet in Italië de 'groene pas'.

In de Italiaanse stad Turijn gingen donderdagavond zo'n 2000 demonstranten de straat op. Ze scandeerden leuzen als "nee tegen de groene pas". Dat gebeurde nadat de regering had besloten dat de pas vanaf 6 augustus nodig is om binnen te dineren in restaurants en om toegang te krijgen tot drukke openbare locaties, zoals bioscopen en musea.

In Frankrijk wordt een vergelijkbaar beleid gevoerd. Daar moeten mensen hun coronapas nu onder meer laten zien bij musea en bioscopen en vanaf augustus ook bij horecazaken. Dat besluit leidde tot grote protesten, maar ook tot een flinke stijging van het aantal mensen dat een vaccinatieafspraak maakte.

13.30 - Vakantiedrukte Schiphol is terug, maar nog niet op oude niveau

De vakantiedrukte op Schiphol is terug, maar nog lang niet op het niveau van 2019. Toen lag het hoogtepunt op 235.000 reizigers per dag, dat is nu rond de 120.000 reizigers. De rijen zijn wel ongeveer even lang, doordat er meer controles zijn met test- en vaccinatiebewijzen.

In tegenstelling tot een paar maanden geleden, toen er vrijwel alleen noodzakelijke reizen plaatsvonden, zijn reizigers nu zichtbaar blij om weer te reizen. „De vakantievreugde is duidelijk terug, je ziet veel blije gezichten en er is vrolijkheid in de rijen”, vertelt een woordvoerder van Schiphol. De verwachting voor de aankomende weken is dat de drukte blijft zoals die nu is, met gemiddeld ongeveer 120.000 reizigers per dag. „Maar het hangt af van eventuele nieuwe reisadviezen.”

Passagiers moeten hun test- of vaccinatiebewijs laten zien met een QR-code of op papier. „Over het algemeen loopt dat soepel, soms zijn er reizigers die niets bij zich hebben. Zij kunnen zich dan alsnog op Schiphol laten testen met een sneltest”, legt de woordvoerder uit. Af en toe missen reizigers daardoor hun vliegtuig. Schiphol blijft passagiers daarom adviseren om alles in orde te hebben voor aankomst bij de luchthaven.

Omdat in de rijen niet altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zijn mondkapjes verplicht. „Het scheelt ook dat iedereen die op de luchthaven komt, in principe is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft”, aldus de zegsman van Schiphol. Er zijn overigens weer veel zogenoemde overstappers op de luchthaven. Dat zijn reizigers uit het buitenland, vaak op intercontinentale vluchten, die op Schiphol overstappen. „Er zijn meer niet-Nederlanders dan Nederlanders op Schiphol”, meldt de woordvoerder.

12.57 - Pfizer vaccin beschermt voor 88 procent tegen ernstige gevolgen deltavariant

Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech beschermt voor 88 procent tegen ziekenhuisopname door de nieuwe deltavariant. Ook hebben mensen die zijn ingeënt met het middel volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid ruim 91 procent minder kans om ernstig ziek te worden door die mutant.

Het ministerie baseert zich op onderzoek dat tussen 20 juni en 17 juli is uitgevoerd onder een onbekend aantal mensen. Een opvallende conclusie is volgens Israëlische media dat het coronavaccin gemiddeld nog voor 41 procent effectief zou zijn bij het voorkomen van besmettingen die gepaard gaan met ziekteverschijnselen.

Dat staat haaks op onderzoek waar onlangs over is gepubliceerd in vakblad New England Journal of Medicine. Toen concludeerden onderzoekers dat hetzelfde vaccin voor 88 procent effectief zou zijn bij het voorkomen van zo'n symptomatische coronabesmetting door de deltavariant.

De Israëlische nieuwssite Times of Israël bericht dat de jongste statistieken de indruk wekken dat de bescherming in de maanden na de vaccinatie steeds verder verzwakt. Mensen die in januari zijn ingeënt, zouden nog voor 16 procent zijn beschermd tegen besmetting. Bij in april gevaccineerde mensen staat dat percentage nog op 75 procent.

Experts plaatsen wel kanttekeningen bij die cijfers. De verstreken tijd is mogelijk niet de enige factor die hier van belang is. Er zou ook meespelen dat mensen die vroeg aan de beurt kwamen bij het vaccineren behoren tot kwetsbare groepen die minder weerbaar zijn bij een virusbesmetting.

06.45 - Mexico stuurt marineschepen met voedsel en medicijnen naar Cuba

Mexico stuurt twee marineschepen met voedsel en medische benodigdheden naar Cuba, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De schepen varen zondag de haven van Veracruz in de Golf van Mexico uit, met aan boord spuiten, zuurstoftanks en maskers, evenals melk, blikjes tonijn, bonen, meel, bakolie en benzine.

De aangekondigde zendingen passen in Mexico’s beleid van „internationale solidariteit”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat tevens beloofde Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te blijven helpen bij de aanpak van de Covid-19-pandemie.

De bekendmaking van de Mexicaanse missie kwam op dezelfde dag dat de Amerikaanse regering sancties aankondigde tegen de Cubaanse minister van Veiligheid en een speciale eenheid wegens hun vermeende rol bij het neerslaan van de antiregeringsprotesten die deze maand begonnen.

Latijns-Amerikaanse regeringen zijn langs ideologische lijnen verdeeld over de protesten in Cuba. Mexico, geleid door de linkse Andrés Manuel López Obrador, heeft de kant van de Cubaanse regering gekozen. Zo stelde López Obrador dat Amerikaanse economische sancties de belangrijkste oorzaak zijn van de onvrede onder de Cubaanse bevolking. Chili en Peru, landen met rechtse regeringen, hebben de Cubaanse regering juist opgeroepen om prodemocratische protesten toe te staan.

06.40 - Geen zelfisolatie meer in voedselsector VK na ’pingdemic’

Tot 10.000 medewerkers in de Britse voedselsector hoeven niet meer in quarantaine als ze worden gealarmeerd door de Covid-19-app. In plaats daarvan worden ze dagelijks getest en hoeven ze alleen bij een positieve testuitslag thuis te blijven. Dit moet de voedseltekorten in de winkels oplossen, die zijn ontstaan doordat het werk in de voedselsector vanwege quarantaine deels is stilgelegd.

Minister George Eustice van Milieu vertelde Sky News dat het personeel van vijfhonderd belangrijke locaties, waaronder distributiecentra en voedselproducenten, wordt uitgezonderd van de quarantaineregels. Het nieuwe beleid wordt de komende week uitgerold. Voor mensen die in de supermarkten werken verandert er niks. Het quarantainebeleid blijft voor deze groep gelden.

Britten dienen tien dagen in thuisquarantaine te gaan als ze mogelijk besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is het geval als ze bijvoorbeeld in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest. Dan worden ze ’gepingd’ door de app van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS). Met gemiddeld bijna 50.000 nieuwe besmettingen per dag is dat al honderdduizenden mensen overkomen. De ’pingdemic’, zoals Britse media het noemen, leidde in verschillende sectoren tot personeelsproblemen.

Sommige supermarkten kampen met een tekort aan producten, vooral producten waar veel vraag naar is bij warm weer, terwijl sommige tankstations moesten sluiten nadat personeel door de app gesommeerd was in quarantaine te gaan. Volgens gegevens van de NHS heeft de app in de week tot 14 juli bijna 620.000 mensen in Engeland en Wales gezegd in thuisquarantaine te gaan.

05.37 - Nieuw-Zeeland schort reisbubbel met Australië acht weken op

Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten omdat het buurland moeite heeft nieuwe Covid-19-uitbraken in te dammen, zei premier Jacinda Ardern vrijdag. De zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel begon op 19 april en stelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat om tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te hoeven gaan.

Ardern zei echter dat de Delta-variant „het risicoprofiel wezenlijk heeft veranderd” en dat het coronavirus nu wijdverbreid is in Australië. De grens tussen de twee landen is in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten en zal minstens acht weken op slot blijven. De premier verwacht dat die periode Australië genoeg tijd geeft om de huidige uitbraken onder controle te krijgen.

„We willen dat de reisbubbel weer wordt hervat”, zei Ardern. „Maar het moet veilig zijn.”

De reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de Cookeilanden blijft wel bestaan.

Nieuw-Zeeland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft het land 2499 besmettingen en 26 doden vastgesteld.

Australië heeft ongeveer 25 miljoen inwoners en registreerde tot nog toe ongeveer 32.000 besmettingen en 915 doden. Meer dan de helft van de Australische bevolking is momenteel in lockdown vanwege uitbraken in de staten New South Wales, Victoria en South Australia.

03.03 - Israël dreigt niet-gevaccineerden uit openbare ruimten te weren

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft volgens Israëlische media donderdag aangekondigd dat alle niet-gevaccineerde inwoners van Israël „spoedig” zullen worden geweerd uit alle openbare gelegenheden met honderd of meer mensen. Dit verbod zal zowel binnen als buiten gelden, en ook synagogen betreffen.

Tevens kondigde Bennett aan dat mensen theaters, stadions of gebedshuizen vanaf 8 augustus alleen nog mogen betreden mits ze een bewijs van vaccinatie tonen, een bewijs dat ze Covid-19 hebben gehad en hersteld zijn, of een zelf te betalen negatieve test. Zo hoopt de regering niet-gevaccineerden aan te sporen zich alsnog te laten inenten.

Mensen die het vaccin weigeren „ondermijnen de inspanningen van ons allemaal”, zei Bennett in een televisietoespraak. „Als iedereen het vaccin krijgt, kan het leven weer normaal worden. Maar als een miljoen mensen weigeren, zullen de andere acht miljoen lockdowns moeten ondergaan.”

Meer dan 56 procent van Israëls 9,3 miljoen inwoners heeft twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen.

Het ministerie van Volksgezondheid registreerde donderdag 1336 nieuwe besmettingen. De meeste nieuwe gevallen in de afgelopen maand vertoonden slechts milde symptomen, maar minstens 73 mensen hebben ernstige ziekteverschijnselen gehad. Dat is een stijging van 19 ten opzichte van medio juni.