LIVE | Geen zelfisolatie meer in voedselsector VK na ’pingdemic’

06.45 - Mexico stuurt marineschepen met voedsel en medicijnen naar Cuba

Mexico stuurt twee marineschepen met voedsel en medische benodigdheden naar Cuba, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De schepen varen zondag de haven van Veracruz in de Golf van Mexico uit, met aan boord spuiten, zuurstoftanks en maskers, evenals melk, blikjes tonijn, bonen, meel, bakolie en benzine.

De aangekondigde zendingen passen in Mexico’s beleid van „internationale solidariteit”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat tevens beloofde Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te blijven helpen bij de aanpak van de Covid-19-pandemie.

De bekendmaking van de Mexicaanse missie kwam op dezelfde dag dat de Amerikaanse regering sancties aankondigde tegen de Cubaanse minister van Veiligheid en een speciale eenheid wegens hun vermeende rol bij het neerslaan van de antiregeringsprotesten die deze maand begonnen.

Latijns-Amerikaanse regeringen zijn langs ideologische lijnen verdeeld over de protesten in Cuba. Mexico, geleid door de linkse Andrés Manuel López Obrador, heeft de kant van de Cubaanse regering gekozen. Zo stelde López Obrador dat Amerikaanse economische sancties de belangrijkste oorzaak zijn van de onvrede onder de Cubaanse bevolking. Chili en Peru, landen met rechtse regeringen, hebben de Cubaanse regering juist opgeroepen om prodemocratische protesten toe te staan.

06.40 - Geen zelfisolatie meer in voedselsector VK na ’pingdemic’

Er komen dagelijkse zogeheten contacttesten op werkplekken in de Britse voedingssector, zei de Britse regering donderdag. Personeel dat ’gepingd’ is door de Covid-19-app kan dan blijven werken als ze negatief testen, in plaats van in quarantaine te gaan.

Mensen die zelf geen symptomen hebben maar mogelijk toch besmet zijn door het virus, bijvoorbeeld als ze in de buurt van iemand met een besmetting zijn geweest, worden gealarmeerd (’gepingd’) door de Covid-19-app van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS), waarop ze tien dagen in zelfisolatie dienen te gaan. Met gemiddeld bijna 50.000 nieuwe besmettingen per dag is dat al honderdduizenden Britten overkomen. Dat leidde in verschillende sectoren tot personeelsproblemen.

Sommige Britse supermarkten kampen met een tekort aan producten, vooral producten waar veel vraag naar is bij warm weer, terwijl sommige tankstations moesten sluiten nadat personeel door de Covid-app gesommeerd was in quarantaine te gaan. De lege schappen en gesloten tankstations worden in sommige Britse media aangeduid als de ’pingdemic’. De aangekondigde contacttesten in de voedselsector moeten een einde maken aan de vermeende pingdemic.

De regering zei dat er deze week testlocaties zouden worden opgezet bij de grootste supermarktdistributiecentra en dat er volgende week maximaal 500 locaties zouden starten. Volgens gegevens van de NHS heeft de app in de week tot 14 juli bijna 620.000 mensen in Engeland en Wales verteld in thuisisolatie te gaan.

05.37 - Nieuw-Zeeland schort reisbubbel met Australië acht weken op

Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten omdat het buurland moeite heeft nieuwe Covid-19-uitbraken in te dammen, zei premier Jacinda Ardern vrijdag. De zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel begon op 19 april en stelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat om tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te hoeven gaan.

Ardern zei echter dat de Delta-variant „het risicoprofiel wezenlijk heeft veranderd” en dat het coronavirus nu wijdverbreid is in Australië. De grens tussen de twee landen is in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten en zal minstens acht weken op slot blijven. De premier verwacht dat die periode Australië genoeg tijd geeft om de huidige uitbraken onder controle te krijgen.

„We willen dat de reisbubbel weer wordt hervat”, zei Ardern. „Maar het moet veilig zijn.”

De reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de Cookeilanden blijft wel bestaan.

Nieuw-Zeeland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft het land 2499 besmettingen en 26 doden vastgesteld.

Australië heeft ongeveer 25 miljoen inwoners en registreerde tot nog toe ongeveer 32.000 besmettingen en 915 doden. Meer dan de helft van de Australische bevolking is momenteel in lockdown vanwege uitbraken in de staten New South Wales, Victoria en South Australia.

03.03 - Israël dreigt niet-gevaccineerden uit openbare ruimten te weren

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft volgens Israëlische media donderdag aangekondigd dat alle niet-gevaccineerde inwoners van Israël „spoedig” zullen worden geweerd uit alle openbare gelegenheden met honderd of meer mensen. Dit verbod zal zowel binnen als buiten gelden, en ook synagogen betreffen.

Tevens kondigde Bennett aan dat mensen theaters, stadions of gebedshuizen vanaf 8 augustus alleen nog mogen betreden mits ze een bewijs van vaccinatie tonen, een bewijs dat ze Covid-19 hebben gehad en hersteld zijn, of een zelf te betalen negatieve test. Zo hoopt de regering niet-gevaccineerden aan te sporen zich alsnog te laten inenten.

Mensen die het vaccin weigeren „ondermijnen de inspanningen van ons allemaal”, zei Bennett in een televisietoespraak. „Als iedereen het vaccin krijgt, kan het leven weer normaal worden. Maar als een miljoen mensen weigeren, zullen de andere acht miljoen lockdowns moeten ondergaan.”

Meer dan 56 procent van Israëls 9,3 miljoen inwoners heeft twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen.

Het ministerie van Volksgezondheid registreerde donderdag 1336 nieuwe besmettingen. De meeste nieuwe gevallen in de afgelopen maand vertoonden slechts milde symptomen, maar minstens 73 mensen hebben ernstige ziekteverschijnselen gehad. Dat is een stijging van 19 ten opzichte van medio juni.