Weer zwemmer verdronken

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord werd de man onwel terwijl hij in de Noordzee aan het zwemmen was. Zijn kleindochtertje van een jaar of 7 sloeg alarm bij Nicolette Dinkla (54) van strandpaviljoen De Stern.

Zij aarzelde geen minuut en sprong samen met een badgast het water in. Nicolette had haar werkkleding nog aan. „Ik deed mijn schoenen uit en riep naar een badgast dat hij mij moest helpen. We hebben de meneer uit het water gehaald, maar al vrij snel werd duidelijk dat we niets meer voor hem konden betekenen. Erg heftig”, aldus de redster. Ze is duidelijk ontdaan. „Ook voor mijn medewerkers en de jongens en meiden van de reddingsbrigade die hebben geholpen. Het gaat hun ook niet in de koude kleren zitten.”

Ze betreurt het dat veel strandgasten niet in actie kwamen om te helpen. „Veel mensen kijken en wachten af… Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat het zwemmen op school is afgeschaft. Dat zou eigenlijk direct weer moeten worden ingevoerd”, zo vindt de onderneemster. „We leven nu eenmaal in een land met veel water en veel mensen weten niet wat ze moeten doen.”

Piekjaar

„We hebben het gemiddelde aantal slachtoffers aan de kust helaas dit jaar opnieuw overschreden”, betreurt Renkse Hoving van Reddingsbrigade Nederland. Tussen 2008 en 2012 lag dat cijfer op drie à vier slachtoffers en in piekjaar 2013 bleek in negentien gevallen hulp tevergeefs.

„We willen daarom blijven waarschuwen: let goed op de borden en vlaggen en zorg dat je weet wat je in gevaarlijke situaties doet. Mocht je in een muistroom terechtkomen, ga daar dan niet tegenin zwemmen, maar laat je afdrijven en zwem dwars van de kust naar de zijkant. Zo kun je je met de golven weer laten meevoeren richting strand.”