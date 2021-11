Opnieuw meer dan 100.000 prikken gezet: vaccinatiegraad stijgt 0,3 procent

De animo om een prik te halen is de laatste week iets hoger dan in de weken ervoor. Iets meer dan 67.000 mensen kregen vorige week een eerste prik, tegen zo'n 71.000 in de voorgaande week. Verder waren er ruim 43.000 mensen die vorige week een tweede inenting kregen. Dat waren er een week eerder ruim 40.000. Het zijn vooral jongeren en jonge volwassenen die zich laten vaccineren.

Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft 86,4 procent minstens één prik gehad. Vorige week was dit 85,9 procent. De vaccinatiegraad, de groep mensen die volledig gevaccineerd is, steeg van 82,4 naar 82,7 procent.

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, aan de vaccinatiecampagne. Sindsdien zijn ruim 13 miljoen eerste prikken en ruim 11 miljoen tweede prikken gezet. Iets meer dan 89.000 mensen hebben nog een extra dosis gekregen omdat ze een ernstige afweerstoornis hebben. Die zorgt ervoor dat ze misschien niet genoeg bescherming hebben opgebouwd tegen het coronavirus. Later deze week beginnen de boosterprikken voor ouderen en zorgmedewerkers.