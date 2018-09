CDA: Stroomnet moet robuuster

Het aantal voor de stroomvoorziening kwetsbare gebieden, waarvan er nu nog zeker 70 zijn, moet snel omlaag, vindt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.

Aanleiding is voor de eis van de christendemocraat is een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die vindt dat netbeheerder Tennet op korte termijn moet melden wat het gaat doen met de opbrengst van veilingen van zogenoemde grenscapaciteit. Dat bedrag is opgelopen tot 664 miljoen euro.

Tariefsverlaging

Van Hijum vindt dat Tennet dat deels aan de consument terug kan geven via een tariefsverlaging, maar tegelijk moet investeren in kwetsbare regio's. Die gebieden zitten aan een aftakking van het elektriciteitsnet en komen in grote problemen als de stroom uitvalt, zoals in 2007 toen een helikopter van Defensie tegen een hoogspanningskabel vloog in de Bommeler- en Tielerwaard vloog. Zo'n 50.000 mensen zaten daardoor dagenlang zonder stroom.

De ACM laat in een reactie weten dat Tennet de honderden miljoenen niet zomaar mag uitgeven. "Wat het bedrijf verdiend heeft aan veilinigen van grenscapaciteit, moet het ook aan die grenscapaciteit besteden", aldus een woordvoerder.

Het energienet in het grootste deel van Nederland bestaat uit ringen, waardoor er bij een stroomstoring altijd stroom is uit een andere hoek. Bij de aftakkingen is dat niet zo.

Belofte

Een paar jaar geleden waren er nog 82 van dergelijke gebieden, maar Tennet beloofde toen er zeker 11 aan te pakken. Het percentage Nederlanders dat in zo'n kwetsbaar gebied woont zou daarmee dalen van 29 naar 19 procent.

Van Hijum wil van het kabinet weten hoe ver het daarmee staat en wat Tennet, volledig in handen van de Staat, gaat doen om het probleem verder te verkleinen. „Nog te veel mensen en bedrijven krijgen problemen bij stroomstoringen. Dat leidt tot een enorme economische en maatschappelijke schade die we moeten terugdringen.”