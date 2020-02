Doorbraak mysterieuze ’kettingmoord’

Dat laat de politie Noord-Holland aan De Telegraaf weten. De zaak stond meermalen op de coldcasekalender van de Nationale Politie. De doorbraak is er gekomen door dna-onderzoek van de recherche Amsterdam. De familie van Yildirim (55) komt uit Turkije en is inmiddels ingelicht.

Schipper zag iets in Ringvaart

De ’kettingmoord’ is bekend geworden onder deze naam, vanwege de bizarre omstandigheden waaronder het slachtoffer is aangetroffen. Op 27 april werd de man ontdekt door een schipper die iets zag drijven in het water van de ringvaart bij de Zwanenburgerdijk onder een viaduct van de Rijksweg A9, in de gemeente Haarlemmermeer.

Zes hangsloten en twee haltergewichten

De man was alleen gekleed in een boxershort en vastgebonden in een foetushouding met een ijzeren ketting van ruim vijf meter om zijn hals, polsen en enkels. Om te voorkomen dat het lijk zou gaan drijven, was de ketting met zes hangsloten en twee haltergewichten van 15 kilo per stuk verzwaard. Ondanks de gewichten kwam het lichaam toch aan de oppervlakte. Een dag later vonden duikers een T-shirt op de bodem van de vaart.

Politie hoopt nu op tips

De man was al enkele maanden dood. Zijn lichaam bevond zich in een verre staat van ontbinding. De recherche kon wel vaststellen dat hij door geweld om het leven was gekomen. De politie laat weten dat de familie blij is dat er nu eindelijk duidelijkheid is over zijn lot. Nu de identiteit bekend is van de man hoopt de politie meer te weten te komen over de mensen die achter de moord zitten. „We hopen dat er nu tips binnenkomen over deze moord. De familie wil graag weten wie verantwoordelijk is voor dit misdrijf”, aldus een woordvoerder van de politie Noord-Holland.

