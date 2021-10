Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks QR-controle corona-uitbraak na koorzang: ’Een groen vinkje zegt ook niet alles’

Door Coen van de Luytgaarden Kopieer naar clipboard

Het Opmeers Vocaal Ensemble voor cultuurtempel ’t Kerkhuys in Spanbroek, blijkt achteraf een fikse infectiebron te zijn geweest. Ⓒ opmeers vocaal ensemble

SPANBROEK - Tijdens een recent concert in cultuurtempel ’t Kerkhuys in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek blijken veel bezoekers besmet geraakt met het coronavirus. Dit ondanks strenge controle met QR-codes bij de entree. „Die code geeft alleen aan of je gevaccineerd bent en niet of je misschien wel besmet bent.”