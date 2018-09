Zorg defensiebeleid bij herdenking Hiroshima

In zijn Vredesverklaring ging burgemeester Kazumi Matsui niet in op Abes beleid, meldde het Japanse persbureau Kyodo. Hij zei dat „wij in zowel woord als daad een natie van vrede moeten blijven”. Abe was bij de herdenking aanwezig. Hij sprak met overlevenden die hem opriepen zijn beleid te wijzigen.

Door de atoombom kwamen tienduizenden mensen direct om het leven. Dat aantal was eind 1945 tot 140.000 gegroeid. Nadat de Verenigde Staten 3 dagen later een tweede bom hadden afgeworpen, op Nagasaki, capituleerde Japan en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Vorige week overleed Theodore Van Kirk (93), het laatst levende bemanningslid van de Enola Gay, die de atoombom Little Boy boven Hiroshima afwierp.