Andrei Anghel (24, Canada) en Olga Ioppa (23, Duitsland)

Een docent die Andrei in Canada les had gegeven noemt hem in de Huffington Post een pientere en enthousiaste student. “Hij was een heel vriendelijk persoon. Ik denk dat hij een geweldige dokter zou zijn geworden. Hij was heel makkelijk in de omgang en kon met iedereen opschieten. We hadden altijd goede gesprekken in mijn kantoor.”

Ook Olga was geneeskundestudent aan dezelfde universiteit. Ze was twee jaar samen met Andrei. “Die twee waren echt verliefd,” zegt een docent.