Peiling De Hond: VVD wint wat, D66 verliest

D66 kreeg het een dag voor de doorbraak in de formatie van afgelopen woensdag al stevig voor de kiezen. De partij bracht het verhaal de wereld in dat informateur Johan Remkes warrig was na afloop van een lange formatiesessie op maandag en dat dit mogelijk onder invloed gebeurde van drank.

Een dag later maakte de partij een draai. Na maandenlang CU te hebben geweerd van inhoudelijke gesprekken over een nieuw kabinet toonde partijleider Sigrid Kaag zich woensdag bereid om alsnog met die partij en VVD en CDA te gaan praten over een doorstart van het kabinet.

Vreugde

Volgens peiler Maurice de Hond leidt dit onder VVD- en CDA-stemmers tot de grootste vreugde. Zo’n tachtig procent ziet dat zitten. Ook het merendeel van de CU-kiezers er is tevreden over. Bij D66 zijn ze verdeeld, stelt De Hond. Grofweg een derde (35 procent) toont zich positief, een derde negatief (30 procent) en een derde neutraal (35 procent).

De VVD is met 35 zetels in de peiling van De Hond de grootste partij, D66 en PVV delen met 17 zetels nu de tweede plaats. Het CDA kwijnt sinds de verkiezingen weg. Van de 15 zetels die de partij in maart binnensleepte, zijn er nu nog vijf over, peilt De Hond.

Bij de uitslag van deze week is een mogelijke lijst van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt niet meegenomen. Mensen die aan de peiling hebben meegedaan is wel gevraagd wat zij zouden doen als dat een optie was. Volgens De Hond zou Omtzigt dan 25 zetels kunnen binnen slepen.