Meteorenzwerm passeert aarde: grote kans dat vallende sterren komende nacht te zien zijn

Het beste kijkmoment is zaterdag vroeg in de ochtend, vlak voordat het licht wordt. De maan is dan net op en staat laag genoeg om het zicht op de vallende sterren niet te verstoren. Het punt waaruit de meteoren lijken te komen ligt in het zuiden en vrij hoog aan de hemel, aldus het weerbureau.

Mocht het zaterdagochtend niet lukken om de vallende sterren te zien dan zijn er ook de komende nachten nog kansen. Dit zullen er wel minder zijn. Het aantal neemt bovendien per nacht af. De volgende „serieuze” meteorenzwerm is te zien rond 14 december