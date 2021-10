‘Bizar dat Mark Rutte beslist over welke onderzeeboot Nederland koopt’

Ondanks dat onderzeeboten vaak in het diepste geheim opereren staan de schepen de afgelopen tijd vol in de schijnwerpers. Na een afgeketste deal over de afname van nucleaire onderzeeboten tussen Frankrijk en Australië is er een internationale rel ontketend. Hoe heeft deze deal zo kunnen lopen? En wat gaat de impact zijn voor de Nederlandse vloot? Dat bespreekt verslaggever Olof van Joolen met marine journalist Jaime Karremann in een nieuwe aflevering van de podcast Delta Tango.

