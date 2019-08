Stewardess laveloos, vliegt laan uit

Dat meldt de New York Post.

March was een van de Air Wisconsin-medewerkers die een vlucht van United Airlines uitvoerden op 2 augustus. Passagiers lieten via social media weten dat het gedrag van de stewardess op zijn minst opmerkelijk gevonden werd.

March waggelde door het gangpad, mompelde zich door de veiligheidsintructies, botste tegen passagiers op, liet van alles uit haar handen vallen en viel al snel in diepe slaap op haar stoeltje. Passagiers maakten uit voorzorg voor haar de veiligheidsgordel vast. Zelfs de piloot kon geen contact meer met haar krijgen, zo merkte een passagier op. „Haar telefoon bleef maar gaan en ze nam niet op. Dat was verontrustend, want ze was de enige stewardess en de piloot vertrok toch!”

Berouw komt na de zonde bij Julianne March. Ⓒ South Bend Police

De politie haalde de vrouw in South Bend uit het vliegtuig. Ze dacht dat ze nog in Chicago was en bekende voor het werk twee stevige borrels te hebben gedronken. Haar alcoholpromillage was vijfmaal de toegestane hoeveelheid voor vliegend personeel. Dat is een overtreding. Ze is dan ook in staat van beschuldiging gesteld.

March moet 29 augustus voor de rechter komen. Haar baan is ze kwijt. Ze vloog nog in haar proeftijd de laan uit.