29C Frank van der Weide en Helen Borgsteede (Nederland)

Frank werkte de afgelopen vijftien jaar als systeembeheerder bij de Weekbladpers Groep. Zijn vrouw Helen was juf op de Amstelveense basisschool De Cirkel. “Het is verschrikkelijk. Je gelooft het gewoon niet. Het is moeilijk om nu al in verleden tijd te praten. Je wilt eigenlijk nog gewoon praten over hoe is ze", zegt haar collega Simone Jonker tegen RTV Noord-Holland. "Ze was het pareltje van de school. Een hele lieve leerkracht, die ook heel goed les kon geven," vult schoolbestuurder Bob Bijleveld aan.

