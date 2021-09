Wereld lacht om ’maffiabaas’ in Den Haag die F1-fan bleek

Woensdagavond staan ineens zeven politieauto’s voor de deur van restaurant Het Pleidooi in Den Haag. Agenten met getrokken wapens. Een van de gasten wordt geblinddoekt weggevoerd en naar de streng beveiligde EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught gebracht. Daar blijft hij drie dagen lang zitten.

Het had om de Italiaanse maffiabaas en topcrimineel Matteo Messina Denaro moeten gaan, maar in werkelijkheid, zo stelt althans de Amsterdamse advocaat Leon van Kleef, gaat het om een doorsnee Engelsman genaamd Mark, die inmiddels in Spanje woont.

Van Kleef zou hem hebben herkend omdat hij vijftien jaar geleden ooit kleding bracht aan een van zijn vrienden die destijds in Nederland terechtstond. Natuurlijk wilde hij niets uitsluiten. Maar de man had wel een heel opvallend Engels accent. „Ik heb gezegd: als deze man een capo di tutti capi is, ben ik de paus. En áls hij het blijkt te zijn, mag je me de paus blijven noemen”, aldus de advocaat eerder tegen De Telegraaf.

Inmiddels is de kogel door de kerk. „De man die afgelopen woensdag is aangehouden, is niet de man naar wie Italië op zoek is”, vertelde een woordvoerder van het OM. Of het daadwerkelijk om de Engelsman gaat, is nog niet helemaal duidelijk.

Tot in Singapore

De persoonsverwisseling wordt ook elders in de wereld breed uitgemeten. Nieuwswebsites als Singaporenewslive en Polishnews delen het verhaal, maar ook Engelstalige kranten van over de hele wereld, zoals The Straits Times (Singapore) en The Hindu (India), nemen het nieuws over. Uiteraard had het nieuws zich in Italië al verspreid. Het Franse persbureau AFP heeft een nieuwsbericht geschreven.

Het was „een slechte film, een nachtmerrie waarin mijn cliënt zich ineens bevond”, zo vertelt Van Kleef zoals opgetekend in onder meer The Strait Times. Ook de Belgische VRT brengt het bericht. „De man is intussen vrijgelaten. Het is niet duidelijk wat er precies misgelopen is.”

Berucht

De crimineel die Italië zoekt, Matteo Messina Denaro, is een beruchte maffialeider uit de vorige eeuw. Hij is al dertig jaar op de vlucht. Denaro zou betrokken zijn geweest bij de geruchtmakende moorden op de Siciliaanse onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino begin jaren ’90.

Een beeltenis van Matteo Messina Denaro en een tekening van hoe hij er tegenwoordig uit zou moeten zien. Ⓒ ANP/HH

De Italiaanse justitie had Nederland gevraagd de betreffende man – in werkelijkheid dus niet Denaro – te arresteren.