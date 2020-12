In Marokko gestrande campers terug bij eigenaren

De campers waren in Marokko achtergebleven nadat in maart de eigenaren met het vliegtuig werden teruggehaald naar Nederland. In het Noord-Afrikaanse land was toen de noodtoestand uitgeroepen vanwege de coronapandemie. Op dat moment had de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) vijf campergroepsreizen lopen in Marokko.

De noodtoestand en daarbij een negatief reisadvies bleven het hele jaar gelden voor Marokko. Daarom werd een operatie op touw gezet om de campers nog voor het eind van het jaar in Nederland te krijgen. NKC meldt dat dit een complexe operatie was. „Eerst moest de Marokkaanse douane de uitvoer van de campers goedkeuren. Daarna werden de campers met behulp van lokale partners in konvooien van Marrakesh naar de haven van Casablanca gereden. En daar zijn de campers ingescheept aan boord van een vrachtschip.”