Supermarkt weigert vrouw tampons te verkopen tijdens lockdown: ’Niet-essentieel’

De Welshe overheid heeft een lockdown afgekondigd die 17 dagen zal duren. Specialistische zaken zijn gesloten. Alle producten die niet als essentieel zijn aangemerkt, mogen ook in supermarkten niet meer verkocht worden. Oppositiepartijen noemen dat ’totale waanzin’.

Dit is niet-essentieel, laat de supermarkt zien. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

Een klant beschreef op Twitter hoe ze ’razend en in tranen’ was omdat een supermarktmedewerker van Tesco haar vertelde dat ze geen tampons mocht meenemen. In een tweet die later werd verwijderd, gaf de supermarkt de vrouw te weten dat het om een regel van de overheid ging.

Tampons

„Dit is fout. Menstruatieproducten zijn wel essentieel”, reageerde de Welshe overheid op hetzelfde bericht. Daarop kwam Tesco met een andere uitleg. Er was een inbraak gepleegd en daarom mocht niets meer worden verkocht - ook geen tampons. Navraag bij de politie leert dat er inderdaad was ingebroken.

Boeken? Die mogen niet meer verkocht worden, krijgen klanten in een supermarkt in Cardiff et zien. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

De minister van Gezondheidszorg, Vaughan Gething, heeft zich nu publiekelijk uitgesproken over de zaak. Tesco zat ’simpelweg fout’, zegt hij. De supermarkt heeft sorry gezegd.

Niet te koop

Supermarkten in Wales mogen hebben hele secties verzegeld met plastic of zwart-gele linten om aan te geven dat kleren, beddengoed en speelgoed niet mag worden verkocht. Het gaat om goederen die normaliter niet in de supermarkt worden verkocht. Ook elektronica, telefoons, games en tuinproducten vallen onder die ’niet-essentiële’ goederen.

En voor de duidelijkheid: menstruatieproducten vallen wel degelijk onder de essentiële goederen.

Veel mensen verzetten zich tegen het pakket aan maatregelen in Wales. Een petitie is meer dan 60.000 keer ondertekend.