Testbeleid VS gewijzigd: alleen testen bij symptomen

Het CDC paste maandag het testbeleid aan. Daarvoor werd iedereen die in de buurt was geweest van een besmet persoon aanbevolen zich te laten testen. Inmiddels zegt het CDC dat zo’n test niet per se nodig is. Wie tot een risicogroep behoort, wordt nog wel aangeraden zich te laten testen.

Fauci zei dinsdag tegen nieuwszender CNN dat het nieuwe beleid ertoe kan leiden dat het valse beeld bij mensen ontstaat dat personen zonder symptomen het virus niet zouden kunnen overdragen. Fauci werd naar eigen zeggen geopereerd toen de beleidswijziging werd besproken.

’Gepast testen’

Een hoge gezondheidsfunctionaris zei dat „gepast testen” het doel van de nieuwe richtlijn is. Volgens hem is er geen politieke druk uitgeoefend om het testbeleid te veranderen. CNN en The New York Times meldden woensdag echter dat hoge functionarissen uit de Trump-regering wel degelijk druk hadden uitgeoefend om de beleidswijziging te bewerkstelligen.

De Trump-regering heeft veel kritiek over zich heen gekregen vanwege tekortkomingen in het testbeleid. In veel staten zijn onvoldoende testen beschikbaar. In juni zei Trump nog dat testen een „tweesnijdend zwaard” is omdat het ertoe leidt dat er meer besmettingen worden ontdekt, waardoor de Amerikaanse coronastatistieken hoger zouden uitvallen.

Daarop zei hij dat hij had aangedrongen tot een „vertraging van het testen.” Volgens een woordvoerder van het Witte Huis ging het daarbij om een grap van de president.