Politie kan slachtoffer aanval met onbekende stof nog niet horen

Wanneer de man is aangevallen is nog niet duidelijk. De politie vraagt om camerabeelden tussen vrijdagavond rond middernacht en zondagmiddag rond 14.30 uur. „We hopen middels buurtonderzoek, getuigen en camerabeelden een tijdlijn te kunnen opstellen van wat er precies gebeurd is”, zei een woordvoerster van de politie maandag.

Bekijk ook: Man gewond na mishandeling met onbekende stof in Venlo

Niet aanspreekbaar

De politie vond de man zondagmiddag rond 14.30 uur na een melding over een verdachte situatie. Het slachtoffer werd met spoed naar ziekenhuis VieCuri in Venlo gebracht, dat groot alarm sloeg vanwege de onbekende stof. Drie mensen die met de man in aanraking waren gekomen, werden ontsmet en hebben geen verdere klachten.

De man is volgens een woordvoerder van de politie inmiddels vanuit Venlo naar het ziekenhuis in Rotterdam overgebracht en is niet aanspreekbaar. Over de aard van de verwondingen doet de politie geen mededelingen.

Nog onbekend is met welke stof de man werd aangevallen. De man woonde alleen in het huis, aldus de woordvoerster. De politie is benieuwd of er afgelopen weekeinde mensen in de buurt van de woning zijn geweest en daar wat gezien hebben, bijvoorbeeld opvallend gedrag van anderen.

Aanvankelijk sprak de politie van een mishandeling. Maar inmiddels houdt de politie het op een ernstig geweldsdelict.