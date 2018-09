State of Decay-maker komt met mobiel rollenspel

Moonrise is qua gameplay vergelijkbaar met Pokémon. Spelers reizen door een fantasiewereld en komen talloze aparte wezens tegen. Net als in de games van Nintendo kunnen deze gevangen worden, waarna ze zijn in te zetten in gevechten met andere spelers.

Verdere details zijn nog niet bekend, afgezien dat het een kleurrijke game wordt die grafisch op hetzelfde niveau als spelcomputergames zit, maar dan op een apparaat dat in een broekzak past. Dat meldt het bedrijf op zijn blog.

Moonrise moet in 2015 te downloaden zijn.