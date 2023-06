Premium Het beste van De Telegraaf

Vliegensvlugge wifi: luchtvaart start met razendsnel internet aan boord

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Naar verwachting over een jaar of vijf is er snel internet in vliegtuigen. Ⓒ foto Getty Images

De eerste luchtvaartmaatschappijen rollen deze zomer snelle wifi uit in hun vliegtuigen. Binnen een jaar of vijf, zo is de verwachting, kunnen we allemaal genieten van topinternet op grote hoogten. Het is een onbedoeld bijeffect van de zucht naar winst van types als Musk en Bezos, die elkaar in de ruimte proberen af te troeven.