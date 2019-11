Ajaxfans protesteren in Londen

Op meerdere toeristische hotspots uiten ze hun ongenoegen richting de voetbalbond UEFA. Dat blijkt uit meerdere foto’s die naar onze WhatsApp tiplijn 0613650952 zijn gestuurd.

Honderden supprters zwerven door het centrum van de stad, in de hoop straks toch nog naar Stamford Bridge te kunnen gaan. Mocht dat niet lukken, dan zoeken ze een plekje in een van de vele sportcafés in de Engelse hoofdstad.

Wie dinsdag vroeg in de middag langs Libanees café Maison du Mezze op Leicester Square loopt, hoort André Hazes en Danny de Munk door de speakers schallen. Tientallen Ajax-fans zitten op het terras. De sfeer is gemoedelijk, de politie kijkt toe.

„Veel van ons liggen nog half dood op bed van gisteren”, vertelt een supporter uit Brabant. „Ik was met een mannetje of vierhonderd in Club Zoo. De meesten hadden nog geen kaarten. Die kijken vanavond hier in de kroeg naar Ajax. Maar ik verwacht uiteindelijk wel een mannetje of 1500 van ons in Londen. Die hadden vlak na de loting al een vliegticket geboekt. Zonde om niet te gaan dan toch?”

In Londen weten ze sinds de halve finale van vorig seizoen tegen de Spurs dat niet alle Ajaxfans alleen maar feest willen vieren. Uit angst voor nieuwe ongeregeldheden wilde de burgemeester van Londen eigenlijk maar achthonderd Nederlanders op Stamford Bridge toelaten. De UEFA ging veel verder. Voor de Europese voetbalbond was de maat vol na nieuwe ongeregeldheden rond het laatste uitduel met Valencia. Voor straf zijn er dit keer helemaal geen fans van Ajax welkom in het stadion van Chelsea.

Daardoor mist Ajax in Londen de steun van een vol uitvak, maar de kans is groot dat er toch Nederlanders in het stadion zitten. „Het was niet zo lastig om kaartjes aan te schaffen op internet”, vertelt Mark uit Leiden. „We zitten straks met zijn zessen gewoon naast elkaar. Ik ken best veel mensen met kaarten. Die trekken ook geen Ajaxshirts aan en zullen dus niet echt opvallen.”

Toch is het nog maar de vraag of supporters van Ajax met een geldig toegangsbewijs ook het stadion inkomen. Chelsea heeft de toegangscontrole verscherpt en wil niet dat Nederlanders zich mengen tussen Engelse fans op de tribune. De angst voor ongeregeldheden is groot, dat zag je aan de commotie die ontstond toen een supporter van Ajax via sociale media voor de grap aankondigde dat hij met een mannetje of 2000 een duel tussen de beste jeugdelftallen van Leyton Orient en Brighton & Hove Albion zou komen bezoeken. Ze moesten toch wat, nu ze niet welkom waren bij Chelsea. De bewuste wedstrijd is inmiddels verplaatst naar woensdag.