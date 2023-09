CDA zet beginnende Kamerleden hoog op kandidatenlijst

Het CDA-bestuur heeft zaterdagmiddag de advieslijst bekendgemaakt. Bij een CDA-partijcongres eind september kunnen leden erover stemmen. „Met deze kandidatenlijst geven we ruimte aan een nieuwe generatie christendemocraten”, zegt partijleider Bontenbal. Volgens waarnemend partijvoorzitter Mark Buck kent de lijst kandidaten ’met diverse achtergronden en expertises, en zes vrouwen in de top-10’.

Opvallende nummer 2

De keuze voor de nummer 2 is opvallend: de Drentse veehouder Eline Vedder zit nog maar zo’n honderd dagen in de Tweede Kamer. In haar korte Haagse carrière maakte zij al wel indruk, onder meer in debatten over de Groningse aardbevingsschade. Op nummer 5 staat de 29-jarige Harmen Krul, die slechts tweehonderd dagen deel uitmaakt van de huidige CDA-fractie.

De hoogste nieuwkomer is Marlou Absil uit het Limburgse Peel en Maas, op plek 8. Zij is nu CDA-Statenlid in Limburg. Op plek 9 staat Hanneke Steen, wethouder in Hengelo en op plek 11 Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen.

Het CDA heeft op dit moment veertien Tweede Kamerleden. In de peilingen staat de partij op zwaar verlies. Meerdere CDA’ers gaven de afgelopen maanden te kennen niet terug te keren in het parlement. Zo besloten Pieter Heerma, Lucille Werner, René Peters en Mustafa Amhaouch om te stoppen. Ook partijleider Wopke Hoekstra vertrok. Hij hoopt binnenkort aan de slag te gaan als Eurocommissaris in Brussel.