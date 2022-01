Moordcommando’s Nederlandse onderwereld teisteren Spaanse Costa’s

Binnenland

Getuige tegen Taghi geliquideerd in Spanje

De Utrechtse drugshandelaar en aartsvijand van Ridouan Taghi, Ebrahim Buzhu (52), alias ‘Slager’, is op zijn schuiladres in Zuid-Spanje geliquideerd. Hij is afgelopen weekeinde met een schotwond in zijn hoofd dood gevonden in een uitgebrande auto in de omgeving van Cadiz.