België onderzoekt bedreigingen aan adres handlanger Dutroux

Op de Facebookpagina, die inmiddels is opgeheven, plaatsten leden onder hun echte identiteit verschillende berichten. „Ons rechtssysteem is niet in staat om zijn burgers te beschermen”, was onder meer te lezen. „Dus is het aan de mensen om hun eigen veiligheid te waarborgen.” Ook werd opgeroepen „jacht te maken op dit wrede beest”, verwijzend naar Lelièvre.

Hij werd vorige week al in zijn appartement in Brussel mishandeld door indringers, waarna hij noodgedwongen onderdak zocht op een anders adres.

Lelièvre werd in 2004 tot 25 jaar veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de ontvoering, foltering en opsluiting van vier meisjes in 1995 en 1996, van wie er twee stierven. Dutroux kreeg in 2004 levenslang wegens ontvoering, opsluiting en misbruik van zes meisjes en de moord op vier van hen.

