PvdA wil oordeel kabinet over geweld in Gaza

Zo wil Tweede Kamerlid Michiel Servaes weten of het kabinet nog altijd geen gefundeerd oordeel kan geven over aanvallen van het Israëlisch leger op scholen en ziekenhuizen in Gaza en of het nog uitgaat van de verwachting dat Israël zich aan het humanitair oorlogsrecht houdt. Aanleiding voor de vragen is de beschieting afgelopen weekeinde door Israël van een VN-school in Rafah, waardoor tien mensen om het leven kwamen.

Voor de PvdA is „de maat nu echt vol”. Volgens Servaes heeft zijn partij het kabinet herhaaldelijk opgeroepen zelf en via de EU in actie te komen om de partijen aan te spreken op het geweld en op „onacceptabele mensenrechtenschendingen”. Juist van Nederland, dat de internationale rechtsorde zegt te verdedigen, mag dat worden verwacht, aldus het Kamerlid.

Een woordvoerder van Timmermans kon nog niet reageren op de vragen van Servaes.

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riad al-Malki, is dinsdag in Den Haag. Volgens de Palestijnse vertegenwoordiging zal hij spreken met Timmermans en enkele Kamerleden. Ook gaat hij langs bij het Internationaal Strafhof. Het bezoek staat in het licht van de „onmenselijke situatie waarin het Palestijnse volk zich bevindt”.