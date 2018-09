Opening outletcenter Amsterdam vertraagd

De plannen voor 'Amsterdam The Style Outlets', de naam van het toekomstige factory outlet center in Halfweg, werden even stil gelegd toen één van de twee projectontwikkelaars zich in april had teruggetrokken. Maar volgens Neinver, de Spaanse vastgoedontwikkelaar die nu alleen verantwoordelijk is voor het winkelgebied gaat alles op rolletjes, zo meldt Fashionunited.

Het 24.000 vierkante meter grote designerkoopjesparadijs heeft wel vertraging opgelopen. De oorspronkelijke opening van het koopjesparadijs stond gepland in het laatste kwartaal van 2015, maar dat wordt waarschijnlijk 2017.

"We geloven dat Amsterdam The Style Outlets een belangrijke stimulans zal zijn voor de lokale economie. Ons doel is om de Nederlandse consument een unieke ervaring te bieden, op een prachtige locatie, die goed bereikbaar is vanaf de snelweg," zegt Sebastian Dommer,business development director bij Neinver, in een persbericht.

Internationaal

In het centrum zullen honderd modewinkels met hun restanten een plek innemen in de voormalige suikerfabriek. Vooral merken uit het hoge segment zullen de rekken vullen. Diverse Nederlandse en internationale merken zouden al interesse hebben getoond.

Naast modewinkels is er op het terrein plek gereserveerd voor supermarkt van Dirk van den Broek van 4000 vierkante meter, een hotel, een casino, een evenementenlocatie en diversen horecagelegenheden.