Wellness op de luchthaven

Absolute Spa, Vancouver International Airport

Gelegen in het Fairmont Vancouver Airport Hotel, nog voor de douane. Biedt meer dan 130 verschillende behandelingen waaronder een roze grapefruit jet-lag-recovery wrap en gezichtsbehandelingen met zuurstof om de effecten van het reizen door verschillende tijdszones te verminderen. Gasten van de spa mogen ook het zwembad, de fitness en de sauna's van het hotel gebruiken.

Air France La Première Lounge, Paris-Charles de Gaulle Airport

Bevindt zich in terminal 2E. De lounge is toegankelijk voor mensen die eerste klas vliegen met Air France. Tot de behandelingen behoren onder meer gezichts- en lichaamsbehandelingen en massages die speciaal zijn toegespitst op vermoeide reizigers. Gasten kunnen ook douchen in de lounge.

Be Relax Spa, John F. Kennedy International Airport

Gelegen in terminal 5, bij gate 7. Be Relax maakt deel uit van een Franse keten. De spa heeft naast twee behandelruimtes ook een haarsalon. Naast manicures en pedicures zijn er ook stoelmassages, facials en behandelingen met aromatherapie verkrijgbaar.

British Airways Elemis Travel Spa, London Heathrow

In terminal 5. Eerste klas-passagiers kunnen 28 dagen voor vertrek een behandeling reserveren. Tot de favoriete behandelingen behoren een deep-relax hoofdmassage, een jet-lag eye-reviver behandeling van je wallen, maar ook een uitgebreide scheerbeurt voor mannen.

Emirates Timeless Spa, Dubai International Airport

Deze keten heeft verschillende vestigingen in terminal 3 van Dubai International Airport, onder meer in de eerste klas lounge. Hier zijn ook korte behandelingen te boeken zoals halve rug massages, mini manicures en snelle voetreflexologiebehandelingen. Ook kunnen vrouwen er hun haar laten föhnen en mannen hun baard laten trimmen.

Etihad Six Senses Spa, Abu Dhabi International Airport

Gelegen in de businiessclass en eerste klas lounges van terminal 1 en 3, combineert deze Thaise keten traditionele en moderne behandelingen. Hier worden verschillende behandelingen van 15 minuten aangeboden, waaronder rug-, hand- en voetmassages, een opwekkend en verzorgend oogmasker, een verkoelende beenbehandeling en reiki.

