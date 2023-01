Duif smokkelt crystal meth de gevangenis in: ’Als een rugzak’

Een duif ter illustratie Ⓒ Tim Mossholder/Unsplash

Abbotsford - Voor het eerst sinds mensenheugenis hebben criminelen in British Colombia (Candada) een ouderwetse maar ingenieuze manier gebruikt om drugs de gevangenis in te smokkelen. Een duif had crystal meth in een soort rugzakje ’meegesmokkeld’.