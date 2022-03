Twee doden bij schietpartij in McDonald's Zwolle: helikopter boven de stad

Er is geen verdachte aangehouden. Na de schietpartij vliegt er een politiehelikopter boven de stad, die vermoedelijk jacht maakt op een verdachte.

Er is nog niets bekend over de aanleiding van de schietpartij. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Agenten lopen met kogelwerende vesten rond. De omgeving van het restaurant is afgezet.

Volgens omstanders zou er een opstootje zijn ontstaan tussen de politie en de familie van het slachtoffer. De politie heeft nog geen gegevens over het slachtoffer bekendgemaakt. Volgens de politie is het personeel van de fastfoodketen in veiligheid gebracht.

