Migrantendrama op volle zee: tientallen doden, slechts vier overlevenden

De gekapseisde boot was een zeven meter lange stalen punter. Deze was donderdag om tien uur ’s ochtends vertrokken vanuit de Tunesische stad Sfax. Na zes uur te hebben gevaren kantelde de boot vanwege een grote golf. Alle migranten kwamen in zee terecht, vertelden de overlevenden.

Bij een andere reddingsoperatie haalde de Italiaanse kustwacht 57 migranten uit het water, maar ook de lichamen van een overleden vrouw en een kind. Ⓒ Foto AFP

Pas op dinsdag werden de overlevenden opgepikt door het Maltese bulkschip Rimona. Dit schip bracht de overlevenden naar de Italiaanse kustwacht, die ze vervolgens meenam naar Lampedusa. De bemanning van Rimona heeft trouwens geen lijken in zee gezien. Ook de Italiaanse kustwacht niet. Toch wordt uitgesloten dat behalve de vier geredde migranten er nog andere overlevenden kunnen zijn.

Overlevingstocht

Vier overboord geslagen migranten hebben op wonderbaarlijke wijze verscheidene dagen in zee overleefd. Ze hadden zich aanvankelijk vastgeklampt aan luchtkamers. Daarna is het ze gelukt om op een langs drijvende verlaten ijzeren boot zonder motor te klimmen, die waarschijnlijk eerder door mensensmokkelaars was gebruikt om migranten te vervoeren.

Daar heeft het vliegtuig Eagle 2 van het EU-grensbewakingsagentschap Frontex ze opgemerkt en de Libische kustwacht ingelicht, omdat ze in Libisch vaarwater waren terechtgekomen. Maar de Libische kustwacht reageerde niet. Vervolgens is de Italiaanse kustwacht op de hoogte gebracht, terwijl het Maltese schip Rimona ze ondertussen aan boord had opgenomen.

„Zonder de getuigenis van de vier overlevenden zouden we niets van deze schipbreuk hebben geweten. Ik vraag me altijd af hoeveel schipbreuken er zonder overlevenden zijn, mensenlevens die niet eens een plaats hebben gekregen in de statistieken van de doden”, aldus de ex-burgemeester van Lampedusa Giusi Nicolini. Zij vindt dat de regering-Meloni obstakels opwerpt tegen de ngo’s die proberen mensenlevens in de Middellandse Zee te redden.

De regering-Meloni zit echter opgescheept met ongekende aantallen migranten die continu naar Italië vertrekken. Dit jaar zijn er volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tot nu toe al 93.754 migranten Italië binnengekomen. Het jaar ervoor waren het er nog geen 45.000, dus minder dan de helft. Giorgia Meloni, leidster van de rechtse partij Fratelli d’Italia, werd vorig jaar oktober premier.

Akkoord

Zij is met onze demissionaire premier Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een paar keer naar Tunesië geweest om afspraken te maken met de Tunesische president Saied. Ze hebben vorige maand een akkoord bereikt, die bedoeld is om de stroom migranten tegen te houden in ruil voor economische steun. Maar de recente schipbreuk toont aan dat migranten blijven proberen de oversteek naar Europa te maken, vaak met gevaar voor eigen leven.