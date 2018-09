Wenkbrauwpotlood vliegt de winkel uit

Winkels merken een ware run op wenkbrauwpotloden en andere attributen waarmee de Cara Delevingne look gecreëerd kan worden.

In Groot-Brittanie steeg de verkoop van wenkbrauwpotloden het afgelopen jaar zelfs met 42 procent, zo schrijft de Britse krant Daily Mail.

Uit onderzoek blijkt dat er in 2013 voor 28 miljoen pond aan wenkbrauwattributen werd verkocht, tegenover 20 miljoen pond in 2012. Verwacht wordt dat de trend zich verder zal doorzetten en er over 2014 een omzet van ruim 31 miljoen pond wordt behaald.

Volgens de onderzoekers van Mintel, gebruikt een kwart van de Britse vrouwen producten om hun wenkbrauwen vorm te geven.

Het Britse supermodel Cara Delevingne (21) zou mede verantwoordelijk zijn voor de populariteit van de dikke wenkbrauw.

Daarnaast zorgen de actrices van het populaire HBO serie Game of Thrones er ook voor dat men vaker kiest voor de 'natural look'.

Naast beautybloggers besteden ook in Nederland steeds meer winkels aandacht aan de trend door een uitgebreid wenkbrauw assortiment aan te bieden. Zo introduceerde Hema onlangs een eigen eyebrowkid-lijn in hun assortiment.