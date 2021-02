Dodelijk winterweer in Verenigde Staten

Dat meldt de New York Post.

Alleen al in Texas vielen vier doden. In San Antonio vroor een 78-jarige man dood toen hij in zijn voortuin was gevallen en twee uur lang werd blootgesteld aan de elementen.

In Houston kwamen een vrouw en een meisje om door koolmonoxidevergiftiging. Hun huis had geen verwarming meer en daarom waren ze in een garage gaan zitten met een auto met draaiende motor. Een man en een jongen belandden in het ziekenhuis. Op veel meer plekken viel de verwarming uit, toen ook de stroomvoorziening het begaf, zo meldt de Houston Chronicle.

In de zuidelijke staat Texas kwamen miljoenen mensen zonder stroom te zitten, terwijl het kwik tot onder de voor Texas zeldzame -13 graden Celsius dook.

De sneeuwstorm verwoestte bijna de helft van de windmolens die gezamenlijk voor bijna een kwart van de stroomvoorziening van de staat zorgen. De nutsbedrijven zijn gedwongen om delen van hun verzorgingsgebied bij toerbeurt van de stroom af te sluiten.

Er is nog geen direct uitzicht op verbetering. Gouverneur Greg Abbott verklaarde dat de ijzige koude nog een aantal dagen zal aanhouden.

Ook elders in de VS ging veel mis. In Brunswick County, North Carolina, kwam drie mensen om het leven en raakten er tien gewond door een tornado. Veel woningen werden verwoest, bewoners kwamen vast te zitten in de puinhopen.

In Kentucky kwam een vrouw om het leven toen zij op een spekgladde beijzelde weg de macht over het stuur verloor. In Louisiana gleed een man zodanig ongelukkig uit, dat hij kwam te overlijden en in Tennessee zakte een 10-jarige jongen door het ijs en overleed. Zijn zusje (6) kwam in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht.