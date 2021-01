Dit zijn de populairste babynamen: ’Sport heeft platgelegen, dat zie je terug’

Dat bewijst meteen de stelling van de SVB: Noah is volgens Babybytes namelijk van oudsher een Hebreeuwse naam voor jongens en meisjes. De betekenis is ’rust, vrede, troost’.

Noah blijft, net als in 2019, de populairste naam voor de jongens. Deze naam is 807 keer gegeven. Bij de meisjes is Emma met 685 kinderen nog steeds de populairste naam, net als in 2019 en veel jaren daarvoor. In 2020 zijn in Nederland (tot en met november 2020) 167.157 baby’s geboren: 85.540 jongens en 81.617 meisjes.

Vaste prik

Al zijn Noah en Emma dus vaste prik op de lijst, er zijn wel interessante uitschieters te vinden. „De sport heeft platgelegen (door corona, red.) en dat zien we in de lijsten terug”, constateert Lisa Simons van de SVB. „Vorige jaren deden Lieke, Nouri en Max het goed. Die invloeden zijn er nu eigenlijk niet.”

Verder doen de genderneutrale namen het goed dit jaar: „Denk aan Robin, Sam, Bowie. Op provincieniveau doet Overijssel het heel anders. Daar doen Daan, Guus, Bram en Gijs het goed. Heel Hollands.”

Verder valt vooral op dat er weinig opvalt, zegt dr. ir. Gerrit Bloothooft. Hij bracht al in 2009 de persoonsnamen in Nederland volledig in kaart op basis van informatie uit de Basisregistratie Personen. In die Nederlandse Voornamenbank is de populariteit en de verspreiding van voornamen af te lezen. „Mij valt niks op. De veranderingen gaan langzaam, zeker wat de top-twintig betreft.”

Oude roepnamen

Bloothooft ziet dat vooral korte roepnamen al jaren goed scoren. „Ik zie dat Teun, Gijs en Siem populair aan het worden zijn de laatste tien jaar. En dat zijn oude roepnamen van Antonius, Gijsbertus en Simon. Waarbij de roepnaam wordt opgegeven bij de burgerlijke stand. Opmerkelijk, want het zijn wel echte ouderwetse leesplanknamen.”

Haalt het Nederlands elftal de EK-finale en Memphis Depay scoort het winnende doelpunt, dan kunnen we volgend jaar de nodige Memphisjes bijschrijven, verzekert Bloothooft. „Dan valt een uitschieter te verwachten. Er zijn er nu al 85, van wie de meesten (30) in 2015 werden geboren (topjaar bij PSV beloond met transfer naar Manchester United). Dat zag je ook met Jamai na het winnen van Idols bijvoorbeeld.”