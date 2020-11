Oud-radio-dj en medeverdachte ontkennen runnen illegaal homobordeel

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Het tweetal wordt ervan verdacht vanuit hun woningen in Utrecht een illegaal bordeel te hebben gerund, waar vele jonge mannen en jongens werkten. Volgens het Openbaar Ministerie moesten de slachtoffers eerst met de verdachten op ’proefdates’. Als zij bevielen, regelden zij klandizie. Er werden klanten geregeld en de jongens kregen een werktelefoon. Daarnaast werd er een profiel voor hen aangemaakt op de website Boys4U.

Op de aanklacht tegen A. staan ook twee verkrachtingen. L. wordt naast de mensenhandel ook beschuldigd van bezit en verspreiding van kinderporno. Het OM wil de mannen ook 23.000 euro illegale winst afpakken

Volgens A. is het dossier van het OM doorspekt van „homofobie.” Hij zegt nooit een cent te hebben verdiend aan de jongens. L. gaf toe dat hij wel eens dates regelde voor jonge mannen. „Maar de jongens hadden alle vrijheid om te bepalen of ze voor mij wilden werken.”

Het is niet de eerste keer dat de twee mannen betrokken zouden zijn bij ontuchtzaken. Romeo A., oud-dj van de AVRO, werd in het verleden tweemaal veroordeeld tot tbs met voorwaarden. „Maar eens een dief wil niet zeggen altijd een dief”, zei hij tegen de rechter. „Ik heb nooit iemand gedwongen of uitgebuit. Wat volwassen mensen in de slaapkamer doen, is privé. Dat hoort niet in de rechtbank besproken te worden”, zei hij geïrriteerd. Hij gaf aan „nijdig” te zijn omdat hij al twintig maanden in de cel zit.

De rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.