’Levenloos lichaam’ Amsterdam blijkt onschuldige sneeuwpop

De agenten reden in de buurt en zagen plots in de verte een opvallende verschijning. „Een slachtoffer van een misdrijf? Was er iemand onwel geworden? Nadat onze collega’s het ’lichaam’ naderden, zagen zij dat afzetlint of ambulance gelukkig achterwege kon blijven...”, schrijft de politie Amsterdam Oost Watergraafsmeer met gevoel voor humor op Instagram.

Ⓒ Politie amsterdam

De agenten konden er wel om lachen. Ze spreken van een ’knap staaltje creativiteit’, „inclusief oranje wortel!”