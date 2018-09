Vrouw valt dood tijdens reddingsactie vriend

De twee waren met nog vijf andere vrienden aan het kamperen in de plaats Renfrew, in de provincie Ontario. De man was volgens de politie even een stukje gaan wandelen en belde de groep toen hij zo'n tien meter naar beneden was gevallen. Hij raakte lichtgewond en kon zelf niet naar boven komen.

De vrouw ging hem helpen en viel toen dus zelf ook naar beneden.