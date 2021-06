Drie jaar cel na dronken dodemansrit op Malta waarbij Tim Scholten omkwam

Dat melden media op het eiland. De bestuurder was onder invloed en verloor de macht over het stuur, waarna hij met 100 kilometer per uur met zijn Subaru Impreza over de stoep schoot. Hij raakte tijdens zijn dodemansrit over de boulevard van Balluta meerdere nietsvermoedende voetgangers. Onder hen de 19-jarige Tim Scholten uit het Brabantse Neerkant, die net terugkwam van een nachtje stappen. Hij overleed kort erop aan zijn verwondingen in een ziekenhuis op het eiland. Het was de laatste vakantiedag voor hij weer naar huis zou gaan.

De 24-jarige Michael Caruana T., een fitnesscoach uit Birkirkara, werd schuldig gevonden door de rechter, die hem naast een gevangenisstraf ook een rij-ontzegging voor de duur van twee jaar oplegde.

De rechter verweet hem compleet onverantwoordelijk gedrag. Tijdens de rechtszaak werd opnieuw duidelijk hoe kansloos toerist Tim Scholten was. Tijdens de crash werd over honderd meter ook straatmeubilair en bomen vernield. Er werd een remspoor van ruim twaalf meter aangetroffen.

T. probeerde na het verschrikkelijke ongeluk de plaats delict te ontvluchten en gaf na zijn aanhouding valse persoonsgegevens op. Uit een ademanalyse bleek dat hij veel te veel had gedronken. ,,Het rijgedrag van de verdachte was totaal roekeloos”, citeerden Maltese media de rechter.

Een Italiaanse muzikant die lijdt aan taai slijm ziekte kreeg naderhand de organen van de Brabander omdat die voor donatie beschikbaar waren.