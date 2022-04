Ruim 40 procent minder flesjes in zwerfafval, wel meer blik

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes van vorig jaar is het aantal flesjes in het zwerfafval gedaald met ruim 40 procent, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel is het aantal blikjes in het zwerfafval toegenomen met ongeveer 20 procent, meldt de staatssecretaris. Vanaf 31 december dit jaar komt ook statiegeld op blik.