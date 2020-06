’Veel meer zwaargewonden door elektrisch rijden’

De kans dat je zwaargewond raakt is drie keer zo groot, zo schrijft het FD. Dat komt doordat bestuurders gemiddeld veel harder rijden en optrekken en omdat een gemiddelde elektrische auto 250 kilo zwaarder is dan een met benzine of diesel.

En als je op je fietsje of in klein autootje wordt aangereden door een zwaarder projectiel, is de schade ook groter, schrijven onderzoekers Arno Onink van adviesbureau Trend-Rx en Ric van Vught van Automotive Insiders in EV Rapport 2020. Ze schatten dat door de groei van het aantal elektrische auto’s het aantal zwaargewonden per jaar met minstens 1400 mensen gaat toenemen.

Afgelopen jaar steeg het aantal auto’s met een stekker in ons land met 43% tot 203.000. In 2030 zou volgens het kabinet een kwart elektrisch moeten zijn.