Feest en rouw gaan samen op Canal Parade

Op de vaartuigen stonden 50 in witte shirts geklede medewerkers, innig gearmd met de hand op hun hart. De dj draaide stemmige muziek, zoals het nummer Inside So Strong van Labi Siffre. Sommige opvarenden huilden. Langs de route klonk applaus. Ook werden op sommige plekken witte rozen uitgedeeld. Op de boten stonden teksten als 'Remembering our colleagues on MH17' en 'Our work goes on. Together we will beat the virus'.

'Hartverwarmend'

,,Onze deelname was een bijzondere herdenking van vijf omgekomen aidsbestrijders en alle andere slachtoffers van vlucht MH17,'' zei directeur Ton Coenen van het Aids Fonds na afloop.

,,De reacties van het publiek waren overweldigend en hartverwarmend. Soms viel er een grote stilte, dan weer werd er door alle omstanders geapplaudisseerd. We zijn blij met dit eerbetoon'', aldus Coenen.

Slecht weer

Het eerbetoon kwam bewust een kwartier voordat de rest van de feestelijke botenparade volgde. De vaartuigen vertrokken een half uur eerder dan gepland, want de organisatie liet de Canal Parade eerder beginnen omdat er slecht weer op komst was. Hoewel de zon in het begin van de middag nog volop scheen, bleef het uiteindelijk toch niet droog. Even na 16.30 uur begon het flink te regenen.

Na het eerbetoon verliep de botenparade even feestelijk als anders, met vaartuigen bomvol veelal schaars en bont geklede homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en hetero's. Met harde muziek, dansen en sjansen, veel roze, glitter, goud, leer en uitgedoste drag queens. Onder de opvarenden ook diverse bekende Nederlanders, zoals Henk Schiffmacher, Dries Roelvink, Annemarie Jorritsma, Gerard Joling, Gordon en veel politici. Songfestivalwinnaar Conchita Wurst, de 'vrouw-met-baard', was er eveneens bij.

Marokkaanse boot

De 80 deelnemende vaartuigen kwamen uit heel het land, van Limburg tot Almere, van Rotterdam tot Haarlem. Een primeur was de Marokkaanse boot. De in het roze met daarop het groene perkament van de vlag gehulde opvarenden gingen uit hun dak. Met hun deelname wilden ze hun zichtbaarheid vergroten en taboes doorbreken. Een andere opvallende boot was de Joodse en voor het eerst deed er ook een Amerikaanse boot mee met de naam Freedom to Marry. De opvarenden vroegen aandacht voor het homohuwelijk in hun thuisland.

De politieboot richtte zich op slachtoffers van antihomogeweld. De agenten op de boot waren in uniform en droegen bordjes met teksten als 'bel ons' en 'wij luisteren', wat eveneens sloeg op het thema van de Canal Parade: Listen.

'Fantastische dag'

Irene Hemelaar, directeur van organisator ProGay, sprak van een „fantastische dag”. Volgens haar heeft de hevige regen de pret niet gedrukt en ging het feest gewoon door. Het eerbetoon aan de omgekomen medewerkers van het Aids Fonds heeft volgens haar diepe indruk gemaakt.

Volgens een woordvoerster van de politie verliep de dag zonder noemenswaardige incidenten. Vrijdagavond en zaterdag overdag hield de politie in totaal tien zakkenrollers aan. Hoeveel mensen uiteindelijk het slachtoffer zijn geworden van beroving, was zaterdag nog niet bekend.