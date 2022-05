Geen treinverkeer van en naar Utrecht CS vanwege verdachte koffer

De politie onderzoekt deze koffer en heeft ook het Team Explosieven Verkenning ingeschakeld. Het station is uit voorzorg ontruimd.

Volgens een woordvoerster van de NS leidt deze situatie tot een ernstige verstoring van het treinverkeer in een groot deel van Nederland, omdat Utrecht een belangrijk knooppunt is. "Het kan zijn dat treinen die onderweg waren, doorrijden naar een volgend station. Of ze stoppen een station eerder, of keren om", aldus de woordvoerster. Ze kon nog niet zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren.