Verrassing voor bezoekers Dance Valley

Op het programma stond tussen 17.00 en 18.00 uur op het hoofdpodium een mystery guest aangekondigd. Uiteindelijk bleek zaterdag dat de bezoekers op het festivalterrein onder de rook van IJmuiden niet één, maar 20 artiesten voor zich op het podium zagen staan tijdens het verrassingsoptreden.

Dj’s als Ferry Corsten, Remy, Michel de Hey, DJ Jean, Sidyney Samson, Gregor Salto, Chuckie, Nicky Romero, Ronald Molendijk, Markus Schulz, Tom Harding en Wildstylez gaven het Dance Valley-publiek zichzelf als traktatie. “Deze show is ons muzikale cadeautje aan de fans’’, vertelde woordvoerder Rob Bout.

Oakenfold

Een woordvoerder van het festival was zaterdag aan het einde van de middag tevreden over het verloop van het evenement, ondanks enkele buien die er vielen. ''De sfeer is geweldig. Het is echt een verjaardag'', aldus de zegsman. De 40.000 kaarten waren bijna allemaal uitverkocht.

Andere acts zijn Chuckie, Los Bandidos, Paul Oakenfold, The Partysquad, Markus Schulz en Steve Angello. Het festival duurt nog tot zaterdagavond 23.00 uur.